Сотрудничество между США и Украиной в разведывательной сфере вновь набрало высокий темп, и это уже ощутимо сказывается на возможностях Киева на поле боя.

По данным Politico, в Вашингтоне все чаще говорят о возвращении к практике, которая позволяет Украине действовать точнее и смелее.

Высокопоставленный член комитета по разведке Сената США, демократ от штата Вирджиния Марк Уорнер подтвердил изданию наличие явных признаков улучшения соглашения об обмене данными.

"Я не хочу вдаваться в подробности, но ситуация улучшилась",

– отметил политик.

Он убежден, что именно эта поддержка помогла Киеву одержать верх в изнурительной четырехлетней войне, позволив эффективно использовать беспилотники и ракеты большой дальности для нанесения ударов вглубь территории России и укрепления собственных позиций.

Сенатор от Техаса Джон Корнин и глава Сенатского комитета по вооруженным силам Роджер Викер согласились, что взаимодействие усилилось в стратегически важный момент.

Похоже, что именно так. Все любят победителей, и, кажется, Украина переломила ход событий,

– подчеркнул Корнин.

В свою очередь, член Комитета по вооруженным силам от Демократической партии Тим Кейн обратил внимание на изменение тональности в двусторонних отношениях.

По словам сенатора, после визитов в Украину в апреле 2025-го и июле 2026 года он заметил, что в общении появилось больше уверенности.

Директор по инновациям и методам работы с открытыми источниками в Институте исследований войны Джордж Баррос назвал американское сотрудничество ключевым фактором позитивного поворота для Киева.

По его словам, еще в прошлом году Дональд Трамп одобрил передачу разведданных для украинских ударов по российской энергетической инфраструктуре.

Это стало важным элементом создания надлежащего механизма стимулирования, призванного заставить Москву сесть за стол переговоров.

Баррос заявил, что эти удары являются чрезвычайно мощными и значительно более эффективными благодаря американским разведывательным данным и соответствуют более широкой стратегии нанесения реальных потерь противнику.

Кроме того, он напомнил, что системы раннего предупреждения США с первых дней полномасштабного вторжения информировали украинцев о приближении российских ракет.

Пока Белый дом воздерживается от подробных комментариев относительно расширения отношений, подчеркивая лишь стремление Трампа способствовать прекращению войны, а ЦРУ и ОДНИ игнорируют запросы СМИ, бывший посол США в Украине Джон Гербст указывает на взаимную выгоду.

Нет никаких сомнений в следующем: Украина обладает чрезвычайно ценной разведывательной информацией о России,

– заявил дипломат.

Стоит отметить, что ранее Россия пыталась шантажировать Вашингтон, предлагая прекратить передачу разведданных Ирану в обмен на прекращение американской разведывательной поддержки Киева, однако еще в апреле США сняли ряд ограничений на обмен информацией на фоне усиления российского наступления.

Напомним, что заместитель директора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский заявил, что у США есть стратегический интерес в поддержке Украины разведданными, поскольку Россия предоставляла Ирану свои спутники.

По его словам, Украина критически зависит от американских систем раннего предупреждения о баллистических угрозах и спутниковых разведданных, которые в основном приобретаются за счет партнерских средств.

Храпчинский подчеркнул, что полный отказ США от сотрудничества может снизить оборонный потенциал Украины.