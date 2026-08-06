Співпраця між США та Україною в розвідувальній сфері знову набрала високого темпу, і це вже відчутно позначається на можливостях Києва на полі бою.

За даними Politico, у Вашингтоні дедалі частіше говорять про повернення до практики, яка дозволяє Україні діяти точніше й сміливіше.

Високопоставлений член комітету з розвідки Сенату США, демократ від штату Вірджинія Марк Уорнер підтвердив виданню наявність чітких ознак покращення угоди про обмін даними.

Я не хочу вдаватися в подробиці, але ситуація покращилася,

– зазначив політик.

Він переконаний, що саме ця підтримка допомогла Києву здобути перевагу у виснажливій чотирирічній війні, дозволивши ефективно використовувати безпілотники та ракети великої дальності для ударів углиб території Росії та зміцнення власних позицій.

Сенатор від Техасу Джон Корнін та очільник Сенатського комітету з питань збройних сил Роджер Вікер погодилися, що взаємодія посилилася у стратегічно важливий момент.

Схоже, що саме так. Усі люблять переможців, і, здається, Україна переламала хід подій,

– підкреслив Корнін.

Своєю чергою, член Комітету з питань збройних сил від Демократичної партії Тім Кейн звернув увагу на зміну тональності у двосторонніх відносинах.

За словами сенатора, після візитів до України у квітні 2025-го та липні 2026 року він помітив, що в спілкуванні з'явилося більше впевненості.

Директор з інновацій та методів роботи з відкритими джерелами в Інституті досліджень війни Джордж Баррос назвав американську співпрацю ключовим фактором позитивного повороту для Києва.

За його словами, ще минулого року Дональд Трамп схвалив передачу розвідданих для українських ударів по російській енергетичній інфраструктурі.

Це стало важливим елементом створення належного механізму стимулювання, покликаного змусити Москву сісти за стіл переговорів.

Баррос заявив, що ці удари є надзвичайно потужними та значно ефективнішими завдяки американським розвідувальним даним і відповідають ширшій стратегії завдання реальних втрат противнику.

Крім того, він нагадав, що системи раннього попередження США з перших днів повномасштабного вторгнення інформували українців про наближення російських ракет.

Поки Білий дім утримується від детальних коментарів щодо розширення відносин, наголошуючи лише на прагненні Трампа сприяти припиненню війни, а ЦРУ та ОДНІ ігнорують запити медіа, колишній посол США в Україні Джон Гербст вказує на взаємну вигоду.

Немає жодних сумнівів щодо наступного: Україна володіє надзвичайно цінною розвідінформацією про Росію,

– заявив дипломат.

Варто зазначити, що раніше Росія намагалася шантажувати Вашингтон, пропонуючи припинити передачу розвідданих Ірану в обмін на зупинку американської розвідувальної підтримки Києва, проте ще у квітні США зняли низку обмежень на обмін інформацією на тлі посилення російського наступу.

Нагадаємо, що заступник директора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський заявив, що США мають стратегічний інтерес підтримувати Україну розвідданими, оскільки Росія надавала Ірану власні супутники.

За його словами, Україна має критичну залежність від американських систем раннього попередження про балістичні загрози та супутникових розвідданих, які переважно купуються за партнерські кошти.

Храпчинський наголосив, що повна відмова США від співпраці може зменшити оборонні спроможності України.