Бывший офицер Воздушных сил, заместитель директора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский объяснил 24 Каналу, что США имеют стратегический интерес поддерживать Украину разведданными, поскольку Россия уже предоставила Ирану собственные спутники.

Что произойдет с возможностями ВСУ без партнерских данных?

Разведывательные данные бывают двух типов: простые сообщения о взлете стратегической авиации или пуске баллистических ракет, и обработанные данные – когда прослежен весь путь передислокации средств поражения, их загрузки на самолеты и спрогнозирован массированный обстрел.

Большинство разведывательной информации от США в этом году Украина покупала за средства партнеров и собственные возможности. Часть данных предоставило НАТО, ведь большинство систем раннего предупреждения принадлежат альянсу, который хоть и находится под влиянием США, но не является тождественным им.

Я полностью поддерживаю Кирилла Буданова во мнении о том, что прекращение бесплатной передачи данных уменьшит наши возможности на 30%, а запрет на покупку создаст серьезную проблему, поскольку европейской спутниковой группы недостаточно,

– отметил Храпчинский.

Потеряла ли Америка монополию на разведку в космосе?

Россия недавно запустила 3 разведывательных спутника для Ирана, что позволило ему сформировать собственную спутниковую группу для выявления угроз и наблюдения за потенциальными врагами, поэтому США имеют стратегический интерес предоставлять Украине разведывательные данные.

Иранские спутники могут использоваться для разведки над Украиной, а Россия активно применяет китайские спутниковые системы, поэтому монополия США на спутниковую разведку после распада СССР потеряна – теперь такие возможности имеют Иран, Китай, а вскоре будет иметь и Северная Корея.

Этим аргументом надо объяснять, почему мы должны получать разведывательные данные. Вспомним, как в начале полномасштабного вторжения в марте Россия ставила неудобные условия Британии по запуску 36 спутников OneWeb, а экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин давил на британцев, после чего Великобритания разорвала контракт,

– отметил Храпчинский.

