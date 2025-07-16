Какие правила вручения повестки в военное время: объяснение юриста

Верховная Рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию на 90 дней 15 июля. Существуют определенные правила вручения повестки, то есть письменного документа, который выдается на имя конкретного лица, то есть военнообязанного с указанием обязанности такого лица явиться в ТЦК и СП.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на материал юриста практики военного права Зоряна Павлива для адвокатского объединения “Бачинский и Партнеры”. Правила вручения повестки прописаны в пункте 3 статьи 22 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

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Правила вручения повестки во время военного положения

Согласно Закону Украины, только военнообязанные граждане Украины во время мобилизации обязаны являться по вызову в ТЦК и СП для уточнения их учетных данных и определения их назначения на особый период.

Теперь повестку могут формировать в программе Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов – их присылают по почте. Юрист отметил, что законом не определено место, где должна вручаться повестка, поэтому фактически ее могут выдать в любом месте. Например, по месту жительства военнообязанного, по месту учебы, работы, на улицах, остановках, блокпостах, общественных местах.

Важно! В категорию военнообязанных в Украине сейчас входят украинцы в возрасте от 25 до 60 лет, которые находятся в запасе для комплектования ВСУ и других военных формирований и которые признаны годными/ограниченно годными для несения военной службы и не забронированы в установленном порядке. Они могут быть мобилизованы. Также на военную службу могут призывать граждан в возрасте от 18 до 25 лет, если они имеют статус военнообязанного.

Вручать повестки могут такие люди:

представители территориальных центров комплектования и социальной поддержки;

представители структурных подразделений районных, городских госадминистраций (военных администраций);

представители исполнительных органов сельских, поселковых, городских, районных в городах (в случае их образования) советов;

представители предприятий, учреждений, организаций на их территории и в местах выполнения работниками своих обязанностей.

представители соответствующего подразделения разведывательных органов, Центрального управления или региональных органов СБУ, которые вручают повестки только тем, кто находится у них на воинском учете, могут вручать повестки на всей территории Украины.

Во время вручения повестки представители территориального центра комплектования и социальной поддержки по требованию гражданина, которому вручается повестка, обязаны назвать свои фамилии, имя и отчество, должности, а также показать служебные удостоверения,

– говорится в Законе Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Вручать повестки могут лично или средствами почтовой связи. В первом случае повестку будут считать врученной, если: