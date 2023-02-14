"Мы ответственны за тех, кого вывозим": как и почему украинцы выбрасывают своих животных на границе

После полномасштабного вторжения сотни тысяч украинцев были вынуждены бежать за границу. Они брали только самые необходимые вещи и, конечно, своих четырехлапых любимцев. Тогда страны ЕС пускали пушистиков вообще без документов, но сейчас все изменилось.

И за неимением документов на животных, некоторые люди просто бросают кошек и собак на обочинах. Больше об этих шокирующих случаях, а также действующих правилах ввоза животных в ЕС – читайте в материале 24 Канала.

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Так, если в первые дни войны страны-члены ЕС принимали украинцев с домашними любимцами без каких-либо ограничений, то теперь пересечение границы с животными будет возможно только при выполнении определенных условий. Новые правила вступили в силу с 16 июля.

Люди оставили своего кота на обочине: что с ним произошло

Жуткую историю рассказала волонтер Павлина Гарасим. Вечером 9 февраля к ней обратилась девушка, которая с семьей и котом пересекала украинско-польскую границу. На пограничном пункте Грушев во Львовской области животное выпускать отказались. Все потому, что кот, который был в переноске и имел паспорт и чип, не получил тест на антитела к бешенству.

Это обязательное условие для животных, пересекающих границу. На сайте Государственного научно-исследовательского института по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизе говорится, что пересечение границы возможно через 3 месяца с момента отбора крови для стран Еврозоны, при условии должного уровня антител не ниже 0,5 международных единиц.

Об этом требовании владелица кота, к сожалению, не знала. В такой ситуации на пограничном пункте должен быть ветеринар, который мог дать допуск на вывоз животного после осмотра. Однако ветеринара не было и животное просто не пустили.

Пассажиры, которые ехали вместе с девушкой и котом в автобусе, начали жаловаться. И старшая сестра девушки просто выбросила кота на обочину. Тогда были морозы до -15 градусов ночью. Переноску с животным они оставили открытой. Немного придя в себя, девушка и обратилась к волонтеру с просьбой найти кота. Однако поиски были напрасными.



Котик, которого пришлось оставить на границе / Фото Павлины Гарасим

Впоследствии в комментариях под публикацией с этой историей незнакомая женщина написала, что видела, как котик погиб под колесами грузовика. Очевидно, он был испуган, хотел где-то спрятаться и случайно выбежал на встречную полосу.

Подобных случаев много

Люди в комментариях жалуются, что такие случаи бывают чуть ли не каждый день. К примеру, на том же КПП "Грушев" женщина оставила на улице домашнего котика, который жил с ней 14 лет. Судьба животного, к сожалению, неизвестна.

Почему на границе не было ветеринара

Дело в том, что ветеринары работают не круглосуточно. Так что если подобная ситуация произойдет ночью, помочь пассажиру и его любимцу будет некому.

Следует заметить, что согласно с Законом, непосредственно ветеринарно-санитарный контроль на государственной границе осуществляют государственные инспекторы ветеринарной медицины с оформлением соответствующих документов. Их рабочие места должны быть обустроены в пунктах пропуска через государственную границу.

Однако далеко не на всех пунктах пропуска есть ветеринары. К сожалению, именно на КПП "Грушев" их не было, потому что они там не предусмотрены. Эту информацию можно найти на сайте Госпотребслужбы.

Список пропускных пунктов, где есть ветеринары – читайте по ссылке.

Журналисты 24 Канала пытались выяснить у ГПСУ и Госпотребслужбы, почему ветеринары есть не на всех КПП. Однако информации об этом мы так и не получили.

Можно ли было не выбрасывать животное на обочине

Безусловно, да. В большинстве приграничных городках есть ветеринарные клиники, волонтеры или просто неравнодушные люди, которые готовы приютить котика или собачку на несколько дней. К тому же всегда есть человеческий фактор – можно попросить пограничников присмотреть за зверьком пару часов, пока за ним не приедут ваши знакомые. И самое главное – перед пересечением границы нужно проверить действующие правила въезда с животными.

Ведь котики, собачки и другие животные – это не игрушка, а огромная ответственность. Следует понимать, что кот, который всю жизнь находился в квартире, на улице просто не выживет.

Действующие правила пересечения границы для животных

Чтобы избежать неприятных ситуаций, следует заранее проверять действующие правила пересечения границы для животных. Следует отметить, что после начала полномасштабного вторжения страны Евросоюза ввели для украинцев упрощенный режим пересечения границы. Соблюдения ни одного из необходимых пунктов – не требовали. А чипировали и прививали прямо на границе. Сейчас все требования снова вступили в силу.

И теперь, чтобы животное можно было вывезти за границу, оно должно быть:

чипированным,

привитым против бешенства не ранее чем за 30 дней до выезда,

иметь паспорт Европейского образца,

справку о состоянии здоровья, выданную за 5 дней до выезда,

тест на антитела.

Как рассказала врач-терапевт ветеринарной клиники Валентина Афанасьева, весь этот процесс занимает 4 месяца.

Животное чипируется, затем вакцинируется. Это можно сделать в один день. Ждите месяц, пока вырабатываются антитела. После этого нужно сдать кровь на титр антител и еще 3 месяца карантина. То есть выезжать нельзя,

– объяснила она.

Титр антител дает возможность проанализировать количество и разнообразие антител в крови животного, а также связанный с ними потенциал иммунитета.

Чипировки, прививки и паспорт обойдутся владельцам животного в полторы-две тысячи гривен. И еще от двух до четырех тысяч стоит тест на антитела. Но его требуют не везде.