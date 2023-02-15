І через брак документів на тварин, деякі люди просто кидають котів та собак на узбіччях. Більше про ці шокуючі випадки, а також чинні правила ввезення тварин до ЄС – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Так, якщо в перші дні війни країни-члени ЄС приймали українців з домашніми улюбленцями без будь-яких обмежень, то тепер перетин кордону з тваринами буде можливим лише за виконання певних умов. Нові правила набули чинності з 16 липня.

Люди залишили свого кота на узбіччі: що з ним сталося

Моторошну історію розповіла волонтерка Павліна Гарасим. Ввечері 9 лютого до неї звернулася дівчина, яка з родиною та котом, перетинала українсько-польський кордон. На прикордонному пункті Грушів у Львівській області тварину випускати відмовилися. Все через те, що кіт, який був у переносці й мав паспорт та чіп, не отримав тест на антитіла до сказу.

Зверніть увагу! Це обов'язкова умова для тварин, які перетинають кордон. На сайті Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи мовиться, що перетин кордону можливий через 3 місяці з моменту відбору крові для країн Єврозони, за умови належного рівня антитіл не нижчого за 0,5 міжнародних одиниць.

Про цю вимогу власниця кота, на жаль, не знала. У такій ситуації на прикордонному пункті повинен був бути ветеринар, який міг дати допуск на вивіз тварини після огляду. Однак ветеринара не було і тварину просто не пустили.

Пасажири, що їхали разом з дівчиною та котом в автобусі почали скаржитися. І старша сестра дівчини просто викинула кота на узбіччя. Тоді були морози до -15 градусів вночі. Переноску з твариною вони залишили відкритою. Трохи отямившись, дівчина і звернулася до волонтерки з проханням знайти кота. Однак пошуки були марними.



Котик, якого довелося залишити на кордоні / Фото Павліни Гарасим​

Згодом у коментарях під дописом з цією історією незнайома жінка написала, що бачила, як котик загинув під колесами вантажівки. Очевидно, він був наляканий, хотів десь сховатися і випадково вибіг на зустрічну смугу.

Подібних випадків багато

Люди у коментарях скаржаться, що такі випадки трапляються ледь не щодня. До прикладу, на тому ж КПП "Грушів" жінка залишила на вулиці домашнього котика, який жив з нею 14 років. Доля тваринки, на жаль, невідома.

Чому на кордоні не було ветеринара

Річ у тім, ветеринари працюють не цілодобово. Тож, якщо подібна ситуація станеться вночі, допомогти пасажиру та його улюбленцю буде нікому.

Варто зауважити, що згідно із Законом, безпосередньо ветеринарно-санітарний контроль на державному кордоні здійснюють державні інспектори ветеринарної медицини з оформленням відповідних документів. Їхні робочі місця мають бути облаштовані у пунктах пропуску через державний кордон.

Однак далеко не на всіх пунктах пропуску ветеринари є. На жаль, саме на КПП "Грушів" їх не було, бо вони там не передбачені. Цю інформацію можна було знайти на сайті Держспоживслужби.

Важливо! Перелік пропускних пунктів, де є ветеринари – читайте за посиланням.

Журналісти 24 Каналу намагалися з'ясувати у ДПСУ та Держспоживслужби, чому ветеринари є не на всіх КПП. Однак інформації про це ми так і не отримали.

Чи можна було не викидати тварину на узбіччі

Безумовно, так. У більшості прикордонних містечках є ветеринарні клініки, волонтери чи просто небайдужі люди, які готові прихистити котика чи собачку на кілька днів. До того ж завжди є людський фактор – можна попросити прикордонників приглянути за тваринкою пару годин, поки за ним не приїдуть ваші знайомі. І найголовніше – перед перетином кордону потрібно перевірити чинні правила в'їзду з тваринами.

Адже котики, собачки та й інші тварини – це не іграшка, а величезна відповідальність. Варто розуміти, що кіт, який все життя був у квартирі, на вулиці просто не виживе.

Чинні правила перетину кордону для тварин

Аби уникнути неприємних ситуацій, слід завчасно перевіряти чинні правила перетину кордону для тварин. Варто зазначити, що після початку повномасштабного вторгнення країни Євросоюзу запровадили для українців спрощений режим перетину кордону. Дотримання жодного з необхідних до того пунктів – не вимагали. А чипували та щеплювали просто на кордоні. Зараз усі вимоги знову набули сили.

І тепер, щоб тварину можна було вивезти за кордон, вона має бути:

чипована,

щеплена проти сказу не раніше ніж за 30 днів до виїзду,

мати паспорт Європейського зразка,

довідку про стан здоров'я, видану за 5 днів до виїзду,

тест на антитіла.

Як розповіла лікарка-терапевтка ветеринарної клініки Валентина Афанасьєва, весь цей процес займає 4 місяці.

Тваринка чипуєтеся, потім вакцинуєтеся. Це можна зробити в один день. Чекаєте місяць, поки виробляються антитіла. Після цього потрібно здати кров на титр антитіл і ще 3 місяці карантину. Тобто виїжджати не можна,

– пояснила вона.

Довідка. Титр антитіл дає можливість проаналізувати кількість і різноманіття антитіл в крові тварини, а також пов'язаний з ними потенціал імунітету.

Чипування, щеплення і паспорт обійдуться власникам тварини в півтори-дві тисячі гривень. І ще від двох до чотирьох тисяч коштує тест на антитіла. Але його вимагають не всюди.