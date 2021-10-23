Правильное питание: какие продукты добавить в рацион

Правильное питание на любой бюджет и даже на самый ограниченный. В сторис мы начали обсуждать эту тему уже не в первый раз, но она не теряет своей актуальности.

Сегодня еще мы продолжим идти по продуктам. Я давно развеяла миф про то, что ПП это дорого — правильное питание может быть подстроено под всех и под все возможности.

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Список правильных продуктов, которые можно внедрить в рацион

Белки:

курица – можно есть любую часть тушки, главное без шкурки;

субпродукты – любые, готовим в собственном соку с овощами (лук, морковь, специи);

яйца – 1 яйцо в день или по 2 яйца через день; творог – 5 – 9% жирности;

скумбрия;

селедка (сами засаливаем);

хек;

минтай.

Жиры:

растительное масло;

семена подсолнуха/тыквы;

сливочное масло (более 80% жирности);

грецкий орех.

В рационе должны быть овощи и фрукты / Фото Pixabay

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Углеводы:

гречка;

рис;

картофель;

перловка;

пшено;

ячка;

черный хлеб;

бобовые.

Овощи:

капуста – на выбор и в разных вариациях;

морковь;

свекла;

тыква;

замороженные овощи;

лук.

Фрукты/сухофрукты:

яблоки;

цитрусовые;

бананы;

хурма;

изюм;

курага;

яблоки;

груша.

Да, может не так разнообразно, но однозначно экономно, и из этого можно много комбинации сделать. Главное в бюджетной продуктовой корзине выбирать локальные продукты.

Все, что будет привезено откуда-то, сразу попадает в раздел дорогого.