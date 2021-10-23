Правильное питание: какие продукты добавить в рацион
Источник:инстаграм Ольги Усенко
Правильное питание на любой бюджет и даже на самый ограниченный. В сторис мы начали обсуждать эту тему уже не в первый раз, но она не теряет своей актуальности.
Сегодня еще мы продолжим идти по продуктам. Я давно развеяла миф про то, что ПП это дорого — правильное питание может быть подстроено под всех и под все возможности.
Читайте 10 главных ошибок тех, кто пытается худеть
Список правильных продуктов, которые можно внедрить в рацион
Белки:
- курица – можно есть любую часть тушки, главное без шкурки;
- субпродукты – любые, готовим в собственном соку с овощами (лук, морковь, специи);
- яйца – 1 яйцо в день или по 2 яйца через день; творог – 5 – 9% жирности;
- скумбрия;
- селедка (сами засаливаем);
- хек;
- минтай.
Жиры:
- растительное масло;
- семена подсолнуха/тыквы;
- сливочное масло (более 80% жирности);
- грецкий орех.
В рационе должны быть овощи и фрукты / Фото Pixabay
Не пропустите Как должен выглядеть осенний рацион
Углеводы:
- гречка;
- рис;
- картофель;
- перловка;
- пшено;
- ячка;
- черный хлеб;
- бобовые.
Овощи:
- капуста – на выбор и в разных вариациях;
- морковь;
- свекла;
- тыква;
- замороженные овощи;
- лук.
Фрукты/сухофрукты:
- яблоки;
- цитрусовые;
- бананы;
- хурма;
- изюм;
- курага;
- яблоки;
- груша.
Да, может не так разнообразно, но однозначно экономно, и из этого можно много комбинации сделать. Главное в бюджетной продуктовой корзине выбирать локальные продукты.
Все, что будет привезено откуда-то, сразу попадает в раздел дорогого.