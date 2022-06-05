Правильные сюжеты и объяснение для чего война: СБУ получила доступ к пропагандистским методичкам

Русские очень большие надежды возлагают на силу своей пропаганды. Правда, ее мощь захватчики переоценили, как в своей армии.

"Подобеседие" русского народа уж очень далеко от того уровня, который хотели бы видеть в Кремле. Холодильник постепенно начал побеждать телевизор, а новости о "пропавших без вести" солдатах и разбитые российские подразделения нагнетают панику среди российского населения.

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Методички ФСБ для пропагандистов

Службе безопасности Украины прибегло к методикам российских спецслужб, которые они предоставляют для пропагандистов. Они содержат очень много интересной информации.

В частности, ФСБ-шники из 5 отдела начали признавать, что россияне перестали понимать, для чего воевать против Украины или проводить так называемую "спецоперацию". Начали раздаваться мысли о том, что война – это далеко не единственный способ решения проблем России, тем более на чужой территории.

Для того, чтобы как-то изменить ситуацию, ФСБ-шники просят пропагандистов снимать ролики о "героях-асвабадителях", воссоединении семей, спасении животных и других вещах, на которые в реальности российские солдаты никогда не будут способны. Мировоззрение русских оккупантов ограничивается грабежами, мародерствами, изнасилованиями и убийством мирных людей. Любые человеческие ценности для вступивших в армию России непонятны как квантовая физика.

Также на временно оккупированных территориях ФСБ придумали отключение украинских телеканалов и трансляцию глупых роликов о том, что российская армия воюет "за украинцев, чтобы потом передать им захваченные земли". В планах ФСБ сеть агитаторов и трансляция проектов российских медиа.

Война России против Украины: коротко о последних событиях

Российские кафиры обстреляли ракетами Николаевщину , их целями стали зернохранилища, порты и побережья. 4 вражеских снаряда удалось сбить.

На Востоке российские кафиры произвели обстрел 32 городов и сел. К сожалению, от вражеского огня погибли 4 человека, также ранены. Враг продолжает стирать с лица земли все, что происходит на его пути, ведь ВСУ не дают врагу продвигаться к цели – административным границам Луганской и Донецкой областей.

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