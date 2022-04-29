В правительстве Болгарии уверены, что смогут заменить поставки газа из России

В конце апреля Болгария прекратила поставки российского газа. Теперь же вице-премьер рассказал, что страну удастся обеспечить голубым топливом, чтобы избежать его дефицита даже зимой.

Соответствующее заявление вице-премьер Болгарии Ассен Васильев озвучил после перекрытия "Газпромом" потока голубого топлива в Болгарию. Следовательно, в стране уже нашли способы обеспечить себя газом, ведь практически весь она получали из России.

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90% газа в Болгарию поступало из России

Известно, что ежегодно Болгария потребляет около 3 миллиардов кубометров газа. 90% из них поступают именно из страны-агрессора.

Мы можем полностью заменить поставки российского газа поставками газа из Южного газового коридора, а также поставками СПГ в Грецию и Турцию, и этот план реализуется прямо сейчас,

– заявил Васильев.

Впоследствии у него были переговоры с чиновниками ЕС. После них Ассен добавил, что в стране проблем с газом не будет даже зимой.

Вице-премьер добавил, что доллары, по которым Болгария планировала оплатить "Газпрому" апрельские поставки газа, вернули. Следовательно, официальная София даже не пытается хоть как-то урегулировать возникшую проблему.

Кратко о газовом вопросе Болгарии и России

27 апреля Россия прекратила поставки газа в Болгарию.

В "Газпроме" уже объяснили , что Болгарию, как и Польшу, от газа отключили из-за отказа платить за него рублями.

Отключение от российского газа Болгарии и Польши привело к подорожанию голубого топлива в Европе.

Позже в Болгарии пригрозили, что перекроют транзит российского газа в Сербию и Венгрию.

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