Польша абсолютно уверена, что хочет остаться в ЕС. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский.

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Референдум о выходе из ЕС – идея не правящей партии

Ранее лидер оппозиционной партии Дональд Туск и экс-президент Европейского Совета предложил "Праву и справедливости" внести в Конституцию положение, которое исключит выход из ЕС без решения абсолютного большинства в парламенте. К тому же он предложил поставить этот вопрос на референдум.

На этом и отметил Яблонский: мол, о выходе из ЕС говорит не правящая партия, а оппозиционная. Дипломат подчеркнул: большинство поляков Polexit не поддержат.

Абсолютно исключаю. Любое правительство в Польше, что предложит выйти из Европейского Союза, выгонят через неделю. Для 70-80 процентов поляков это невероятно, поэтому не может быть и речи,

– сказал Яблонский

Обратите внимание! Подобное мнение высказал и лидер партии "Право и Справедливость" Ярослав Качиньский. Он заявил, что руководящая политсила страны не собирается выводить Польшу из Евросоюза. Слухи о так называемом Polexit политик назвал лишь выдумкой пропаганды.

Противоречия между Польшей и ЕС: коротко