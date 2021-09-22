Польща абсолютно впевнена, що хоче залишитися у ЄС. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Павло Яблонський.

До речі По 500 тисяч євро штрафу щодня: суд ЄС оштрафував Польщу

Референдум про вихід з ЄС – ідея не керівної партії

Раніше лідер опозиційної партії Дональд Туск і експрезидент Європейської Ради запропонував "Праву і справедливості" внести в Конституцію положення, яке виключить вихід з ЄС без рішення абсолютної більшості у парламенті. До того ж він запропонував поставити це питання на референдум.

На цьому і наголосив Яблонський: мовляв, про вихід з ЄС говорить не керівна партія, а опозиційна. Дипломат підкреслив: більшість поляків Polexit не підтримають.

Абсолютно виключаю. Будь-який уряд в Польщі, що запропонує вийти з Європейського Союзу, виженуть через тиждень. Для 70-80 відсотків поляків це неймовірно, тому не може бути й мови,

– сказав Яблонський

Зверніть увагу! Подібну думку висловив і лідер партії "Право і Справедливість" Ярослав Качинський. Він заявив, що керівна політсила країни не збирається виводити Польщу з Євросоюзу. Чутки про так званий Polexit політик назвав лише вигадкою пропаганди.

Суперечності між Польщею і ЄС: коротко