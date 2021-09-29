В правительстве пригрозили новыми санкциями за фейковые COVID-сертификаты: кого будут наказывать

29 сентября 2021 , 15:29
Читати новину українською

Источник:

24 канал

Министерство здравоохранения анонсировало новые санкции за подделку сертификатов вакцинации. В первую очередь будут проверять руководителей медицинских учреждений.

Кто будет отвечать за подделку сертификатов

Сначала от работы будут отстранять руководителей медучреждений. Об этом на заседании правительства заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

К теме В Украине хотят разрешить вакцинировать всех детей от 12 лет: каким препаратом

В случае выявления нарушения Минздрав будет направлять ходатайство к владельцам учреждений здравоохранения, где работают эти врачи.

Будем просить отстранить с работы руководителя заведения на время проведения следствия. Это будет продолжаться до установления причастности самих руководителей к преступлениям, которые совершают их подчиненные,  
– пояснил Ляшко.

В случае повторного нарушения Минздрав будет инициировать:

  • аннулирование лицензии с медучреждением;
  • отмену контакта с Национальной службой здоровья.

Последние случаи мошенничества с COVID-сертификатами

  • Житель Волынской области заплатит 8 500 гривен штрафа. Все потому, что он подделал сертификат вакцинации, чтобы не проходить самоизоляцию после возвращения из Польши. Свою вину в суде мужчина полностью признал.
  • Другой жительнице Волыни суд назначил штраф в размере 5 100 гривен. Женщина также решила купить фейковый сертификат вакцинации, чтобы не проходить самоизоляцию. За подделку она заплатила тысячу гривен, а сам "документ" приобрела через интернет.
  • Заметим, ни в первом, ни во втором случае не удалось выяснить, кто продал фейковые сертификаты.
Автор: Софія Мінджоса