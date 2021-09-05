В правительстве заверили, что регионы готовы к отопительному сезону на 80%
Источник:Минрегион
В начале сентября регионы Украины технически готовы к старту отопительного сезона почти на 80%. При этом отмечают, что повышать тарифы не должны.
Говорится о подготовке зданий, объектов водоснабжения и водопроводно-канализационного хозяйства. Об этом заявил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев.
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По словам чиновника, динамика соответствует рекомендуемым показателям и графикам подготовки. Надеются, что старт отопительного сезона будет своевременным.
Повышать тарифы не хотят
Чернышев отметил, что тарифы для населения повышать не должны.
Со своей стороны, государство готово поддерживать органы местного самоуправления и предприятия ТКЭ. В частности, продолжается работа над Законом 1639 по компенсации разницы в тарифах,
– сказал министр.
Правда, полномочия по установлению тарифов на тепло в новом отопительном сезоне должны органы местного самоуправления.
Когда начнется отопительный сезон: что известно
- В начале июля 2021 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что в Украине отопительный сезон 2021 – 2022 начнется вовремя. По его словам, государство накопило 16 миллиардов кубометров газа в подземных хранилищах, а также 1,4 миллиона тонн угля.
- В Минэнерго говорили, что до старта отопительного сезона хотят накопить в подземных хранилищах 19 – 20 миллиардов кубометров газа.
- Однако в "Нафтогазе" заявили, что своевременный старт отопительного сезона в Украине находится под угрозой. Все из-за низкой активности производителей тепла по заключению 3-летних соглашений на закупку газа.