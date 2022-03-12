Правительство добавило Днепропетровскую область в перечень тех, где людям выплатят по 6,5 тысяч

12 марта 2022 , 14:47
Читати новину українською

Источник:

Министерство экономики Украины

Украинцы из Днепропетровской области смогут получить помощь в размере 6,5 тысяч гривен. Это будет происходить в рамках программы єПідтримка.

О том, что такая выплата доступна в Днепровском районе, сообщили 12 марта. Соответствующее распоряжение было принято на заседании Правительства.

К теме Правительство создало специальный механизм выплаты льгот в 7 областях: как и когда все будет происходить

Кому окажут помощь

В Министерстве экономики отметили, что Кабмин уже запустил программу єПідтримка для людей, которые потеряли работу и находятся на территориях с наиболее активными боевыми действиями. Получить единовременную выплату могут наемные работники, за которых уплатили единый социальный взнос, а также ФЛП всех групп.

Речь идет о людях в таких регионах:

  • Волынская область;
  • Днепропетровская область;
  • Донецкая область;
  • Житомирская область;
  • Запорожская область;
  • Киевская область;
  • Киев;
  • Луганская область;
  • Николаевская область;
  • Одесская область;
  • Сумская область;
  • Харьковская область;
  • Херсонская область;
  • Черниговская область.

Как получить помощь

Запрос на помощь можно подать в системе Дия. ФЛП и наемные работники должны для этого оформить карту для выплат по программе єПідтримка. В настоящее время услугу предоставляют банки Monobank, Альфа-банк, ПриватБанк, А-Банк, Ощадбанк, Укргазбанк, Raiffeisen BANK, Восток банк, IdeaBank, izibank, ПУМБ

Может заинтересовать – обращение президента 12 марта: смотрите видео

 

Автор: Марія Масюк