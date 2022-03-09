Правительство формирует новые резервы, чтобы армия была обеспечена всем, – Шмыгаль
9 марта 2022 , 22:31Читати новину українською
Кабинет Министров формирует новые резервы, чтобы украинские вооруженные силы были обеспечены всем необходимым. Об этом в обращении 9 марта рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.
Глава правительства подчеркнул, что Украина уже две недели сопротивляется российскому нашествию. И продолжит – до победы.
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Правительство формирует резервы обеспечения для ВСУ
Мы формируем новые резервы и аккумулируем ресурсы, чтобы наша армия была обеспечена всем необходимым и для обороны, и для дальнейшего освобождения оккупированных территорий,
– отметил Денис Шмигаль.
По его же словам:
- Вчера, 8 марта, состоялся очередной аукцион по продаже военных облигаций – на 6,6 миллиарда гривен.
- А Национальный банк Украины принял решение выкупить военные облигации правительства еще на 20 миллиардов.
Полное видео обращения Дениса Шмыгаля:
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