Правительство формирует новые резервы, чтобы армия была обеспечена всем, – Шмыгаль

Кабинет Министров формирует новые резервы, чтобы украинские вооруженные силы были обеспечены всем необходимым. Об этом в обращении 9 марта рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Глава правительства подчеркнул, что Украина уже две недели сопротивляется российскому нашествию. И продолжит – до победы.

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Правительство формирует резервы обеспечения для ВСУ

Мы формируем новые резервы и аккумулируем ресурсы, чтобы наша армия была обеспечена всем необходимым и для обороны, и для дальнейшего освобождения оккупированных территорий,

– отметил Денис Шмигаль.

По его же словам:

Вчера, 8 марта, состоялся очередной аукцион по продаже военных облигаций – на 6,6 миллиарда гривен.

А Национальный банк Украины принял решение выкупить военные облигации правительства еще на 20 миллиардов.

Полное видео обращения Дениса Шмыгаля:

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