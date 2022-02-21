Правительство готовит ослабление карантина на весенне-летний период, – Шмыгаль

Из-за улучшения ситуации с коронавирусом в Украине Кабинет Министров планирует изменить карантинные меры в оранжевых и зеленых зонах в весенне-летний период.

Соответствующее задание Министерству здравоохранения дал премьер-министр Денис Шмыгаль на селекторном совещании.

Внимание Новый спад на выходных: за сутки обнаружили более 13 500 больных COVID-19

В Украине улучшилась ситуация с COVID-19

В Минздраве отчитались, что впервые за последние четыре недели количество новых случаев коронавируса составило менее 200 тысяч за неделю. В организации также сообщили об уменьшении количества госпитализаций.

Минздрав пересмотрит карантинные ограничения

За прошлую неделю в больницы попали 20 тысяч пациентов, что на 4 тысячи меньше, чем неделей ранее.

Шмыгаль дал задание Минздраву проанализировать карантинные ограничения с учетом эпидемической ситуации и рекомендаций стран Европейского Союза.

И, при необходимости, внести изменения в требования, которые будут действовать после 31 марта в "оранжевых" и "зеленых" зонах с учетом весенне-летнего периода.

Денис Шмыгаль – премьер-министр “Ряд европейских стран уже ослабляют карантинные меры для туристических поездок. В марте, по прогнозам, мы выйдем на стабилизацию эпидемической ситуации. Поэтому должны сейчас наработать новые решения на весенне-летний период”.

Актуальная статистика распространения COVID-19 в Украине

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 13 562 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни, из них 1 254 больных – дети.

За все время пандемии в стране зарегистрировали 4 734 333 случая заболевания COVID-19. Из них 104 645 летальные.

В настоящее время в желтой зоне эпидемической опасности находятся четыре региона, в красной – 5 областей.

К теме В Минздраве назвали области, которые остаются в красной зоне