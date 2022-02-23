Правительство готовит санкции против России за признание боевиков

Денис Шмыгаль сообщил, что Кабинет министров готовит пакет санкций против России. В частности, ограничения хотят внедрить за признание псевдореспублик Донбасса.

О том, что украинское правительство готовит санкции против государства-агрессора за его "легитимизацию" боевиков из оккупированных частей Донбасса, в эфире сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Кабмин готовит санкции против Москвы

Правительство готовит соответствующие предложения в Совет по нацбезопасности и обороне. Верховная Рада 23 февраля будет рассматривать соответствующий пакет санкций против России – 24 канал),

– заявил Шмыгаль.

Напомним, парламент Украины после признания квазиреспублик одобрил постановление, в котором, в частности, призвал отключить Россию от SWIFT.

Признание Россией боевиков и санкции против нее: коротко

Владимир Путин 21 февраля признал боевиков на Донбассе. На оккупированные территории сразу же ввели российские войска. Правда, только официально, ведь фактически они там находятся уже 8 лет.

Евросоюз уже 22 февраля ввел санкции против 351 депутата Думы, компаний и отдельных россиян. Под ограничения попали политики, оборонный сектор, а также банки и организации, финансирующие операции России на Донбассе.

О санкциях сообщили также В США. Ограничения касаются двух банков, российского суверенного долга, элиты и их семей.

Отреагировали на действия Москвы и в Великобритании. Их санкции задели 5 российских банков и друзей главы Кремля.

В то же время Германия остановила сертификацию "Северного потока-2" из-за действий России.

Санкции ввели и другие страны, среди которых Канада, Польша.

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