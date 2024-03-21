Правительство хочет привязать цены на сигареты к евро, ссылаясь на несуществующие требования ЕС

18 марта правительство внесло в парламент проект Закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно пересмотра ставок акцизного налога на табачные изделия". Главная цель проекта – установить акцизы на табачные изделия в евро. Мотивация – достичь уровня акцизных сборов в 90 евро за 1000 сигарет.

В рамках Соглашения об Ассоциации с ЕС Украина взяла на себя обязательства постепенно повысить акцизы на табачные изделия до 90 евро за 1000 штук. Поэтому до сих пор действует закон, согласно которому ежегодно с 2018 до 2025 года ставка акциза автоматически увеличивается на 20%. Соответственно, цены на сигареты повышаются, но при этом покупательная способность населения последние годы, наоборот, снижается.

Кстати Алкоголь и табак подорожают: правительство резко повысило акциз впервые с 2014 года

Какие риски введения акцизов в евро в Украине

Политика постоянного повышения акцизного налога на сигареты уже загнала рынок в тень. Если в 2018 году уровень нелегальной торговли составлял 4,4%, то в 2023 году он вырос до критического уровня в 25,7%. Поэтому только за прошлый год госбюджет страны не получил 23,5 млрд грн. Поэтому любое дополнительное повышение налога будет провоцировать дальнейший рост "тени".

Именно поэтому председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил: "Все, что мы обсуждаем по поводу уравнивания ставок с уровнем ставок в ЕС, индексации цен до европейских и т.д. – целесообразно обсуждать, когда наш нелегальный рынок будет меньше хотя бы в два раза, чем сейчас. Иначе, если мы не решим вопрос существенного уменьшения нелегального рынка табака, а будем наоборот что-то повышать – мы получим такой уровень нелегального рынка, который вообще никогда не поборемся".

Гетманцев также добавил, что самое главное для правительства сейчас – это именно детенизация табачного рынка.

Несмотря на это, правительство внесло в Верховную Раду проект закона о номинации акцизного налога на сигареты в евро.

Кабинет министров объясняет свое решение якобы требованиями ЕС. Как это ни странно, таких требований ЕС никогда не выдвигал. Ни в одном документе ЕС, который ратифицировала Украина, нет даже упоминания о достижении отметки в 90 евро ни в 2025 году, ни в 2028, как предлагает правительство. Более того, многие страны при присоединении к Евросоюзу тратили долгие годы, прежде чем выйти на желаемый рубеж, поскольку приходилось учитывать много факторов: от текущего уровня доходов граждан до курса национальных валют.

При этом рисков введения акцизов в евро в Украине довольно много.

В частности, не секрет, что, в действующих условиях прогнозирование курса национальной валюты является фактически невозможным. Именно поэтому пока ни один орган – ни НБУ, ни Минэкономики – не обнародовал прогноз курса на ближайшие 1 – 3 года. При полной зависимости и отсутствии необходимого внешнего финансирования стремительный скачок курса, к примеру, до 50 – 60 грн./евро не является уже и таким же невозможным.

Если произойдет подобное, что уже случалось и не один раз, вся табачная отрасль страны буквально рухнет, ведь в цене пачки сигарет почти 80% – это налоги, и скачок девальвации одномоментно будет отражен в цене.

Таким образом, первым пострадавшим от непродуманной налоговой политики станет именно правительство, которое не получит денег, на которые рассчитывает. Теневой рынок только поблагодарит, ведь это сделает их бизнес еще более прибыльным.

Вообще такая инициатива вызывает определенное недоумение: для чего в стране, где идет война, привязывать налоги к евро, игнорируя при этом абсолютно все риски? Или следующим шагом мы привяжем к евро и зарплаты?