У рамках Угоди про Асоціацію з ЄС Україна взяла на себе зобов'язання поступово підвищити акцизи на тютюнові вироби до 90 євро за 1000 штук. Тому досі діє закон, згідно з яким щорічно з 2018 до 2025 року ставка акцизу автоматично збільшується на 20%. Відповідно, ціни на сигарети підвищуються, але при цьому купівельна спроможність населення останні роки, навпаки, знижується.

До речі Алкоголь і тютюн подорожчають: уряд різко підвищив акциз вперше з 2014 року

Які ризики введення акцизів у євро в Україні

Політика постійного підвищення акцизного податку на сигарети вже загнала ринок у тінь. Якщо у 2018 році рівень нелегальної торгівлі становив 4,4%, то у 2023 році він зріс до критичного рівня у 25,7%. Через це лише за минулий рік держбюджет країни не отримав 23,5 млрд грн. Тому будь-яке додаткове підвищення податку провокуватиме подальше зростання "тіні".

Саме тому голова комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив: "Все, що ми обговорюємо з приводу зрівняння ставок з рівнем ставок в ЄС, індексації цін до європейських тощо – доцільно обговорювати, коли наш нелегальний ринок буде меншим хоча б в два рази, ніж зараз. Бо інакше, якщо ми не вирішимо питання істотного зменшення нелегального ринку тютюну, а будемо навпаки щось підвищувати - ми отримаємо такий рівень нелегального ринку, який взагалі ніколи не поборемо".

Гетманцев також додав, що найголовніше для уряду зараз – це саме детінізація тютюнову ринку.

Не дивлячись на це, уряд вніс до Верховної Ради проєкт закону про номінацію акцизного податку на сигарети у євро.

Кабінет міністрів пояснює своє рішення нібито вимогами ЄС. Як це не дивно, таких вимог ЄС ніколи не висував. У жодному документі ЄС, який ратифікувала Україна, не має навіть згадки про досягнення позначки у 90 євро ні у 2025 році, ні у 2028, як пропонує уряд. Більше того, багато країн при приєднанні до Євросоюзу витрачали довгі роки, перш ніж вийти на бажаний рубіж, оскільки доводилось враховувати багато чинників: від поточного рівня доходів громадян до курсу національних валют.

При цьому ризиків введення акцизів у євро в Україні доволі багато.

Зокрема, не секрет, що, в діючих умовах прогнозування курсу національної валюти є фактично неможливим. Саме тому наразі жоден орган – ні НБУ, ні Мінекономіки – не оприлюднив прогноз курсу на найближчі 1 – 3 роки. За повної залежності і відсутності необхідного зовнішнього фінансування стрімкий стрибок курсу, приміром, до 50 – 60 грн./євро не є вже і таким же неможливим.

Якщо станеться подібне, що вже траплялося і не один раз, вся тютюнова галузь країни буквально впаде, адже в ціні пачки сигарет майже 80% – це податки, і стрибок девальвації одномоментно буде відображений у ціні.

Таким чином, першим постраждалим від непродуманої податкової політики стане саме уряд, який не отримає грошей, на які розраховує. Тіньовий ринок лише подякує, адже це зробить їх бізнес ще прибутковішим.

Взагалі така ініціатива викликає певний подив: для чого у країні, де йде війна, прив'язувати податки до євро, ігноруючи при цьому геть усі ризики? Чи наступним кроком ми прив'яжемо до євро і зарплати?