Правительство изменило порядок начисления льгот и субсидий, – Шмыгаль

Кабинет министров активно работает над тем, чтобы незащищенные слои населения получали должную помощь. Кроме того, правительство изменило порядок начисления льгот и субсидий.

Об этом сообщил глава Кабинета Министров Денис Шмыгаль в своем новом обращении, сообщает 24 канал.

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На всякий случай, правительство страны решило временно изменить порядок начисления льгот и субсидий. Это поможет получать деньги без перебоев.

Если местные органы соцзащиты не смогут выполнять свои функции, то все выплаты будут осуществляться непосредственно Министерством социальной политики через Сбербанк, даже если у получателя открыты счета в других банках,

– объяснил Шмыгаль.

Также глава Кабинета Министров поблагодарил соцработников, которые сейчас оказывают помощь тем, кто в ней нуждается больше всего – людям с инвалидностью, пенсионерам и тяжелобольным.

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