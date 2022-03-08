Про це повідомив очільник Кабінету Міністрів Денис Шмигаль у своєму новому зверненні, повідомляє 24 канал.

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Як нараховуватимуться пільги та субсидії під час війни

Про всяк випадок, уряд країни вирішив тимчасово змінити порядок нарахування пільг та субсидій. Це допоможе отримувати кошти без перебоїв.

Якщо місцеві органи соцзахисту не зможуть виконувати свої функції, усі виплати будуть здійснюватися безпосередньо Міністерством соціальної політики через Ощадбанк, навіть якщо в отримувача відкриті рахунки в інших банках,

– пояснив Шмигаль.

Також очільник Кабінету Міністрів подякував соцпрацівникам, які зараз надають допомогу тим, хто її потребує найбільше – людям з інвалідністю, пенсіонерам та важкохворим.

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