Правительство подало в Раду 4 законопроекта для получения 1,45 миллиарда евро от ЕС

Правительство направило в Верховную Раду четыре законопроекта, от которых зависит получение Украиной 1,45 миллиарда евро макрофинансовой помощи. Документы необходимые для выполнения обязательств перед ЕС и МВФ.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

Что об этом известно?

Первый законопроект предусматривает упрощение администрирования НДС для физических лиц-предпринимателей. Кроме того, предлагается повысить порог для внеплановых проверок в отношении бюджетного возмещения и отрицательного значения НДС со 100 тысяч до 1 миллиона гривен.

Второй документ, согласно обнародованной информации, должен привести правила трансфертного ценообразования в соответствие со стандартами ОЭСР и Европейского Союза. Третий законопроект касается рынков капитала.

Корецкий говорит, что правительство предлагает объединить ключевые институты в холдинговую структуру и привлечь международного стратегического инвестора через открытый конкурс. Еще один документ направлен на повышение эффективности работы Высшего антикоррупционного суда.

В частности, планируется ввести единоличное рассмотрение отдельных гражданских и административных дел. По его словам, от совместной работы правительства и парламента зависит поступление в бюджет значительной части из 29,5 миллиарда долларов помощи, на которую рассчитывает Украина.

Рассчитываем на поддержку Верховной Рады правительственных законопроектов, необходимых для финансовой устойчивости государства и обеспечения потребностей обороны. Шаг за шагом,

– резюмировал он.

Кстати, напомним, что недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Верховная Рада не приняла три закона, которые могли бы обеспечить Украине более 4 миллиардов долларов международной поддержки.