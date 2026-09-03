Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

Що про це відомо?

Перший законопроєкт передбачає спрощення адміністрування ПДВ для фізичних осіб-підприємців. Крім того, пропонують підвищити поріг для позапланових перевірок щодо бюджетного відшкодування та від'ємного значення ПДВ зі 100 тисяч до 1 мільйона гривень.

Другий документ, згідно з оприлюдненою інформацією, має привести правила трансфертного ціноутворення у відповідність до стандартів ОЕСР та Європейського Союзу. Третій законопроєкт стосується ринків капіталу.

Корецький каже, що уряд пропонує об'єднати ключові інституції в холдингову структуру та залучити міжнародного стратегічного інвестора через відкритий конкурс. Ще один документ спрямований на підвищення ефективності роботи Вищого антикорупційного суду.

Зокрема, хочуть запровадити одноосібний розгляд окремих цивільних та адміністративних справ. За його словами, від спільної роботи уряду та парламенту залежить надходження до бюджету значної частини із 29,5 мільярда доларів допомоги, на яку розраховує Україна.

Розраховуємо на підтримку Верховною Радою урядових законопроєктів, необхідних для фінансової стійкості держави та забезпечення потреб оборони. Крок за кроком,

– резюмував він.

До речі, нагадаємо, нещодавно український президент Володимир Зеленський заявив, що Верховна Рада не ухвалила три закони, які могли б відкрити для України понад 4 мільярди доларів міжнародної підтримки.