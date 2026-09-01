Про це він заявив у вечірньому зверненні.

Що сказав Зеленський про провал законів?

Володимир Зеленський заявив, що Україна має використати початок осені для підготовки до зими та забезпечення стабільної роботи держави в умовах повномасштабної війни.

За словами президента, йдеться зокрема про фінансування оборони, соціальних виплат та інших необхідних видатків держави.

Сьогодні у Верховній Раді були провалені три закони, які могли б дати Україні більш ніж 4 мільярди доларів. Ще два закони – теж провалені – з програми МВФ,

– заявив Зеленський.

Він підкреслив, що ці кошти не належать ані владі, ані опозиції, адже міжнародна допомога спрямовується на потреби всієї держави.

Це не кошти влади чи опозиції. В Україні не буває зарплат вчителів однієї фракції та вчителів іншої депутатської групи. Не буває зарплат військових тієї чи іншої частини зали парламенту. І не буває енергетики так, щоб світло було тільки для тих, хто голосує за своє,

– сказав глава держави.

Зеленський заявив, що цього року від роботи уряду та Верховної Ради залежить залучення для України близько 30 мільярдів доларів міжнародної підтримки. Частина коштів залежить від Кабміну, який має до 1 листопада ухвалити 44 необхідні рішення, ще близько 15 мільярдів доларів – від парламенту та голосування за конкретні законопроєкти.

Йдеться про законопроєкти, необхідні для отримання фінансової підтримки від міжнародних партнерів.

Він підкреслив, що рішення, яких вимагають домовленості з міжнародними партнерами, мають ухвалюватися в інтересах держави, навіть якщо вони є складними, неприємними чи непопулярними. За словами президента, це необхідно для забезпечення фронту, захисту населення та соціальних виплат.

Окремо глава держави закликав парламентарів підтримувати законопроєкти, необхідні для європейської інтеграції України. Він заявив, що голосувати проти таких рішень, водночас декларуючи підтримку Європи, є нечесно та суперечить інтересам держави.

Президент також звернувся до політиків, які вже думають про вибори, рейтинги та власні політичні перспективи.

Про вибори подумаєте після війни. Треба голосувати рішення на 30 мільярдів доларів,

– заявив Зеленський.

За його словами, зараз пріоритетом мають залишатися оборона, робота держави та виплати людям.