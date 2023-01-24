Правительство назначило членов наблюдательного совета "Нафтогаза"

Кабинет министров назначил шестерых членов наблюдательного совета НАК "Нефтегаз Украины". Среди избранников – двое от государства, четверо – независимы.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль по результатам сегодняшнего заседания правительства.

Раньше Кабмин назначил новых руководителей в "Укргаздобыче" и "Укртрансгазе"

В качестве независимых членов назначены:

Анфиннсена Тора Мартина

Ван дер Хейден Людо Альберта Г.

Марино Энтони Уильяма

Хуквед Ричард Марк.

В качестве представителей государства назначены:

Наталью Бойко

Ростислава Шурму.

Что известно о независимых избранниках

Анфиннсен Тор Мартин – 62 года, 31 год опыта в норвежской государственной добывающей компании Equinor (Statoil) от менеджера по продажам до старшего вице-президента. Является старшим советником в консалтинговой компании Boston Consulting Group и членом наблюдательных советов 5 компаний, включая международного энерготрейдера Danske, Eurogas, газовой электростанции Dublin Bay Power.

Анфиннсен Тор Мартин стал новым членом наблюдательного совета Нефтегаза / Фото getty images

Марино Энтони Уильям – 62 года, 38 лет опыта в добыче нефти и газа от инженера до президента и генерального директора. С 2012 года являлся исполнительным директором, а с 2016 года президентом и гендиректором Vermilion Energy. Ранее работал в наблюдательных советах 6 компаний.

Марино Энтони – новый член наблюдательного совета Нафтогаза / Фото The Canadian Press

Хуквэй Ричард Марк – 61 год, 37 лет опыта в трейдинге углеводородов и финансах, из них 33 года у компании BP, в том числе на должностях финансового директора ряда бизнес дивизионов, и операционного директора группы по ИТ решениям и управлению цепью снабжения. Выпускник Манчестерского университета и Стэнфорда. Работал директором в совете директоров французской компании атомной генерации EDF, является членом наблюдательных советов ведущей мировой компании по хранению нефтепродуктов Royal Vopak NV, розничной энергетической компании Parkland Corp и Агентства по атомной энергии Великобритании (UKAEA).

Людо ван дер Хейден – 72 года, PhD Йельского университета, профессор бизнес-школы INSEAD (Франция), ученый и преподаватель с опытом преподавания стратегии и корпоративного управления 42 года, из них 9 лет в Йельском университете и 33 года в INSEAD, является членом наблюдательных советов 5 компаний и бизнес-ассоциаций. Имеет более 20 лет непрерывной работы с нефтегазовыми компаниями.



Людо ван дер Хейден – новый член наблюдательного совета Нефтегаза / Фото DSNews

Относительно избранников от государства, отметим, что Наталья Бойко в последнее время работала советницей премьер-министра Украины по энергетике, а Ростислав Шурма – заместитель главы Офиса президента Украины.

Отметим, что Людо ван дер Хейден и Наталья Бойко также были членами предыдущего наблюдательного совета компании.

С 27 сентября 2021 года НАК "Нафтогаз" работает без наблюдательного совета. Тогда были уволены представители государства. С этого времени функции наблюдательного совета выполнял Кабинет министров Украины.