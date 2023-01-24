Про це повідомив прем'єрміністр України Денис Шмигаль за результатами сьогоднішнього засідання уряду.

Раніше Кабмін призначив нових керівників в "Укргазвидобування" й "Укртрансгазу"

У якості незалежних членів призначено:

Анфіннсена Тора Мартіна

Ван дер Хейдена Людо Альберта Г.

Маріно Ентоні Вільяма

Хукведа Річарда Марка.

У якості представників держави призначено:

Наталію Бойко

Ростислава Шурму.

Що відомо про незалежних обранців

Анфіннсен Тор Мартін – 62 роки, 31 рік досвіду в норвезькій державній видобувній компанії Equinor (Statoil) від менеджера з продажів до старшого віцепрезидент. Є старшим радником в консалтинговій компанії Boston Consulting Group та членом наглядових рад 5 компаній, в тому числі міжнародного енерготрейдера Danske, Eurogas, газової електростанції Dublin Bay Power.



Анфіннсен Тор Мартін став новим членом наглядової ради Нафтогазу / Фото getty images

Маріно Ентоні Вільям – 62 роки, 38 років досвіду у видобутку нафти та газу від інженера до президента та генерального директора. З 2012 року був виконавчим директором, а з 2016 року президентом та гендиректором Vermilion Energy. Раніше працював у наглядових радах 6 компаній.



Маріно Ентоні – новий член наглядової ради Нафтогазу / Фото The Canadian Press

Хуквей Річард Марк – 61 рік, 37 років досвіду у трейдингу вуглеводнів та фінансах, з них 33 роки у компанії BP, зокрема на посадах фінансового директора низки бізнес дивізіонів, та операційного директора групи з ІТ рішень та управління ланцюгом постачання. Випускник Манчестерського університету та Стенфорду. Працював директором у раді директорів французької компанії атомної генерації EDF, є членом наглядових рад провідної світової компанії зі зберігання нафтопродуктів Royal Vopak N.V., роздрібної енергетичної компанії Parkland Corp та Агентства з атомної енергії Великобританії (UKAEA).

Людо ван дер Хейден – 72 роки, PhD Єльського університету, професор бізнес-школи INSEAD (Франція), науковець та викладач з досвідом викладання стратегії та корпоративного управління 42 роки, з них 9 років у Єльському університеті та 33 роки у INSEAD, є членом наглядових рад 5 компаній та бізнес-асоціацій. Має понад 20 років безперервної роботи з нафтогазовими компаніями.



Людо ван дер Хейден – новий член наглядової ради Нафтогазу / Фото DSNews

Щодо обранців від держави, зазначимо, що Наталія Бойко останнім часом працювала радницею прем'єр-міністра України з енергетики, а Ростислав Шурма — заступник голови Офісу президента України.

Відзначимо, що Людо ван дер Хейден та Наталія Бойко також були членами попередньої наглядової ради компанії.