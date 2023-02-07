Правительство поддержало назначение трех глав ОВА: где будут новые руководители

7 февраля 2023, 16:42
Читати новину українською

Источник:

Правительство online

Кабмин 7 февраля согласовал указы президента Владимира Зеленского о назначении новых председателей трех ОВА. Речь идет о Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях.

Так, правительственные чиновники поддержали проекты указов президента о назначении новых руководителей областных государственных администраций.

Кстати говоря  Бывшему главе Херсонской ОВА объявили подозрение: "светит" до 12 лет тюрьмы

Кого назначили

  • главой Днепропетровской ОВА – Сергея Лысака,
  • Запорожской – Юрия Малашко,
  • Херсонской – Александра Прокудина.

Кто такой Сергей Лысак

  • Лысак с июля 2022 года до сих пор возглавлял Службу безопасности в Днепропетровской области.
  • С 2020 по 2022 год был главой СБУ в Житомирской области.
  • В марте полковнику Сергею Лысаку присвоили воинское звание бригадного генерала.

Сергей Лысак на фото слева / Фото "Судебная власть"

Что известно о Юрии Малашко

Известно, что Малашко – также представитель СБУ. Ранее он исполнял обязанности начальника штаба – заместителя руководителя Антитеррористического центра при СБУ.

Перед этим руководил Красногоровской военной администрацией в Донецкой области, а также занимал должность первого заместителя председателя военно-гражданской администрации Марьинки.

Юрий Малашко / Фото "Новости Запорожья"

Биография Александра Прокудина

С 2019 года Александр Прокудин возглавлял Херсонскую областную полицию. Однако в 2021 году он был отстранен от исполнения обязанностей из-за результатов расследования Департамента внутренней безопасности полиции и ДБР.

В органах МВД работал с 2000 года. Известно, что участвовал в деоккупации Херсона.

Александр Прокудин / Фото Нацполиции

Что этому предшествовало

24 января правительство уволило 5 глав ОВА: Днепропетровской, Запорожской, Киевской, Сумской и Херсонской. Экс-глава Киевской ОВА Алексей Кулеба был назначен заместителем руководителя Офиса Президента – вместо Кирилла Тимошенко.

Автор: Ольга Музика