Правительство назначило обновленный состав заместителей министра обороны: кто в команде

В четверг, 5 февраля, состоялось очередное заседание Правительства. Во время него, в частности, назначили новых заместителей в Минобороны.

Произошло это по представлению главы ведомства Михаила Федорова, информируют на странице Министерства обороны.

Интересно В Генштабе подтвердили "большие проблемы" у россиян со Starlink, – источники

Кто вошел в новый состав заместителей руководителя Минобороны?

Кабинет Министров назначил Алексея Выскуба первым заместителем Министра обороны Украины. Ранее, с 2019 года, он занимал должность первого заместителя Министра цифровой трансформации, где отвечал за развитие приложения "Дія", государственных электронных сервисов, реинжиниринг административных процессов и упрощение бюрократии.

С начала полномасштабного вторжения Вискуб активно работал над технологическими аспектами обороны. В частности, Вискуб внедрял проекты Армия дронов, еБалы, Линия дронов, дроново-штурмовые полки, построение эшелонов БпЛА-экипажей, занимался развитием "малой" ПВО.

В новой роли он продолжит курировать ключевые военно-технологические инициативы для достижения стратегических целей в войне.

Генерал-лейтенант Иван Гаврилюк переназначен на должность заместителя Министра обороны. До этого он был первым заместителем Министра обороны.

Гаврилюк имеет большой опыт в военном управлении, организации логистики и стратегическом планировании развития ВСУ. Занимал должности начальника Тыла Вооруженных Сил и заместителя начальника Генштаба.

В Минобороны утверждают, что его присутствие в команде поможет усилить тыловое обеспечение и эффективное снабжение фронта.

Сергей Боев назначен заместителем Министра обороны по вопросам европейской интеграции. Он присоединился к Минобороны в 2024 году и руководил направлением взаимодействия с международными партнерами.

Имеет значительный опыт в экономике, стратегическом развитии и построении партнерств (работал в ведущих консалтинговых компаниях, занимался привлечением инвестиций в украинский оборонно-промышленный комплекс).

Сегодня экспертиза Сергея важна для построения эффективных и долгосрочных отношений с ЕС, НАТО и другими государствами, а также привлечения помощи и финансирования в сфере безопасности,

– отмечают в Минобороны.

В команде также остаются:

заместитель Министра генерал-лейтенант Евгений Мойсюк, который отвечает за генерацию войск и социальное обеспечение военнослужащих;

подполковник Юрий Мироненко, чьей задачей является развитие инновационных решений непосредственно для фронта;

Оксана Ферчук, которая возглавляет направление цифровизации и цифровой трансформации Министерства.

Продолжаем трансформировать МОУ в эффективную структуру, которая способна достигать поставленных целей,

– резюмировал Федоров.

Какие еще изменения произошли в Минобороны в последнее время?