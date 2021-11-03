Правительство назначило временного главу Минэкологии

Временно обязанности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов будет выполнять Руслан Стрилец. Он был заместителем бывшего главы Министерства Романа Абрамовского.

Абрамовского Верховная Рада уволила 3 ноября. СМИ писали, что Стрилец вскоре может стать полноценным министром. Однако сейчас его назначили без голосования Рады.

Кстати Рада поддержала отставку министра экологии Романа Абрамовского

Что известно про Руслана Стрильца

Чиновник занимал должность заместителя министра по вопросам цифровых трансформаций. В Киев переехал в 2019 году. Он отвечал за управление отходами в тогда еще Министерстве энергетики и защиты окружающей среды

Ранее Стрилец учился в Днепре и строил там свою карьеру. Работал директором департамента экологии и природных ресурсов Днепропетровской ОГА во времена губернаторства Валентина Резниченко.

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СМИ писали, что на должность министра экологии также претендовал выдвиженец от фракции "Слуга народа" депутат Андрей Жупанин, а также глава Черкасской ОГА Александр Скичко.

Кроме Абрамовского, парламентарии уволили еще 4 министров:

Первого вице-премьер-министра – министра экономики Украины Алексея Любченко; Вице-премьер-министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова; Вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Урусского; Министра обороны Алексея Тарана.

Кстати, назначение новых чиновников Рада будет рассматривать 4 ноября в присутствии президента Владимира Зеленского.