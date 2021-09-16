Правительство не рассматривает тотальных локдаунов, – министр Марченко
Источник:24 канал
Динамика распространения коронавируса зависит от сознания граждан. В то же время введение карантина может повлиять на экономику Украины.
Об этом в эфире 24 каналу рассказал министр финансов Сергей Марченко. По его словам, возможный локдаун в Украине сейчас не имеет никакого смысла.
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Планирует ли правительство усиливать карантин
По мнению министра финансов, единственный и возможный "рецепт" от усиленных карантинов – это вакцинация. Именно к ней и стоит призывать людей, а не пугать возможными локдаунами, ведь пока таких инициатив нет.
Правительство не рассматривает тотальных локдаунов. Однако будут определенные ограничения, если территория попадет в красную зону (карантина – 24 канал),
– отметил Марченко.
По словам главы Минфина, если большинство граждан будут вакцинированы, то ограничения будут минимальными. Местные власти вместе с центральной должны действовать сообща. Прежде всего они должны создать условия для:
- лечения;
- вакцинации;
- минимизации последствий.
Сергей Марченко об усиленном карантине в Украине: видео
Вакцинация в Украине и мире: последние новости
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- Американская компания Moderna опубликовала новые результаты испытания своей вакцины. Исследование выявило снижение эффективности препарата, поэтому исследователи заявили о необходимости 3 дозы.
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