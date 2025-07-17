В правительстве 5 министерств могут объединить в 2: о каких ведомствах идет речь

В правительстве намерены объединить вместе несколько министерств. В частности, 5 ведомств объединят в два.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на hromadske, которому об этом сообщила пресс-секретарь фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук.

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Что известно об объединении министерств?

В правительстве планируют объединить Министерство национального единства с Министерством социальной политики. Также в одно ведомство объединят Министерство экономики, Министерство аграрной политики и Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Поэтому, Министерство национального единства и Министерство социальной политики объединят в Министерство социальной политики, семьи и единства Украины.

А Министерство экономики, Министерство аграрной политики и Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов объединят в Министерство экономических ресурсов Украины.

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К слову, Верховная Рада 16 июля отправила в отставку правительство Шмыгаля. Арахамия обнародовал состав нового Кабмина, который представят Раде на согласование.