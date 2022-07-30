Правительство объявило об обязательной эвакуации из Донбасса: Верещук указала причину

Власти Украины объявили об обязательной эвакуации местных жителей из Донецкой области. Тем людям, которые не захотят уезжать, придется подписать письменное согласие.

Об этом сообщила вице-премьер Ирина Верещук в эфире всеукраинского телемарафона. Она недавно возглавила Штаб по эвакуации Донбасса.

Тем временем Донецк и Луганск возьмем скорее, – представитель InformNapalm об увольнении Донбасса.

Сейчас на подконтрольной Украине территории Донбасса – 200 тысяч человек

Верещук отметила, что сейчас на подконтрольной Украине территории Донбасса находятся около 200 тысяч человек, из них 50 тысяч – дети. Создать Штаб по эвакуации попросил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Одной из главных причин является подготовка к отопительному сезону. В Донецкой области абсолютно отсутствует газоснабжение. Все, что можно починить – починили, однако враг продолжает уничтожать сети,

– объяснила Верещук.

Так что вряд ли зимой удастся обеспечить обогрев людей. Также в регионе нет должного электроснабжения. Еще одной веской причиной для эвакуации являются только усиливающиеся постоянные обстрелы.

Речь именно об обязательной эвакуации, – Верещук

Правительство анонсировало именно обязательную эвакуацию. Вице-премьер подчеркнула, что людей будет где разместить и им гарантируют выплаты. Людей будут эвакуировать, как поездами, так и автобусами.

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Человек может отказаться от эвакуации, однако должен подписать документ, что он несет ответственность за последствия.