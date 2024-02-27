Правительство официально назначило главу НАПК

Кабинет Министров назначил Виктора Павлущика главой Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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"Назначен по представлению Конкурсной комиссии по отбору на должность Главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Павлущик Виктор Владимирович Главой Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции", – отметил Мельничук.

В правительстве поздравили Павлущика

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль тоже сообщил об утверждении Павлущика новым главой НАПК. Он отметил, что правительство продолжает развитие антикоррупционной инфраструктуры, ведь это одна из главных реформ.

"Сегодня Правительство согласно норме закона утверждает нового главу НАПК. Состоялся прозрачный конкурс, определен победитель – Виктор Павлущик, конкурсная комиссия внесла представление Кабинету Министров Украины о его назначении", – отметил Шмыгаль.

Премьер-министр отметил, что правительство со своей стороны будет надежным партнером, потому что от качества антикоррупционной инфраструктуры напрямую зависит эффективность государственного управления.

Что этому предшествовало

25 февраля стало известно, что конкурсная комиссия по отбору на должность главы НАПК объявила победителем конкурса Виктора Павлущика. За его кандидатуру проголосовали все шесть членов комиссии.

Павлущик занимал должность старшего детектива – руководителя отдела детективов Национального антикоррупционного бюро Украины.