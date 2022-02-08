Правительство определило порядок, как будут проходить опросы в Дие

Кабинет Министров Украины определил порядок проведения опросов через приложение "Дия". Целью их проведения является исследование позиции населения по тем или иным вопросам.

В Дие могут проводить несколько опросов одновременно. Однако они не являются альтернативой референдумам.

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Как будут проходить опросы в Дие

Согласно постановлению правительства, опросы в Дие могут появляться по инициативе организатора или по заказу инициатора. Однако на последнее есть ограничения – не чаще раза в месяц.

Также предусмотрены разные аудиторы для проведения опросов. То есть, в опросах могут голосовать либо все пользователи Дии, либо выборочная группа людей, которую будет просить заказчик. Опрос будет проводиться путем заполнения анкет.

Однако в анкетах не могут быть вопросы и ответы, которые нарушают законодательство. В частности, те, которые:

противоречат Конституции и декларации прав человека;

упраздняют или ограничивают конституционные права и свободы человека;

направлены на ликвидацию независимости Украины, территориальную целостность нашего государства или угрозу нацбезопасности;

создают угрозу разжигания религиозной, межэтнической или расовой вражды;

касаются бюджета, налогов и амнистии.

Каждый участник опроса может проголосовать в нем только один раз. После 3 суток после завершения организатор информирует инициатора о результатах опроса.

По желанию инициатора результаты могут отображаться в приложении "Дия".

Опрос в Дие: главное

8 февраля состоялся Diia Summit, на котором Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал начало проведения опросов в приложении "Дия".

По словам главы государства, опрос в Дие является мощным шагом к народовластию в Украине.

Кроме того, в приложении уже появился первый опрос о том, как лучше назвать программу, в пределах которой люди в возрасте от 60 лет могут получить бесплатный смартфон.

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