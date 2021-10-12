Правительство определилось с новой главой Государственной миграционной службы

Кабинет Министров Украины в понедельник, 11 октября, назначил новую руководительницу Государственной миграционной службы. Ею стала Наталья Науменко, которая до сих пор была первой заместительницей ГМСУ.

Также она исполняла обязанности главы службы после 29 сентября. Тогда правительство уволило ее предыдущего руководителя Максима Соколюка.

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Наталья Науменко возглавила Государственную миграционную службу

Решением от 11 октября Кабинет Министров уволил Наталью Науменко с должности первого заместителя руководителя Государственной миграционной службы Украины (ГМСУ). И сразу назначил ее главой этой же службы. Об этом сообщил в телеграме представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Напомним, 29 сентября правительство уволило Максима Соколюка с должности главы ГМСУ (на фоне скандала вокруг уголовного дела о возможном хищении государственных денег на строительстве нового офиса Миграционной службы в Киеве). С тех пор Наталья Науменко исполняла обязанности ее руководителя.

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