Правительство определилось с новой главой Государственной миграционной службы
Источник:телеграм Тараса Мельничука
Кабинет Министров Украины в понедельник, 11 октября, назначил новую руководительницу Государственной миграционной службы. Ею стала Наталья Науменко, которая до сих пор была первой заместительницей ГМСУ.
Также она исполняла обязанности главы службы после 29 сентября. Тогда правительство уволило ее предыдущего руководителя Максима Соколюка.
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Наталья Науменко возглавила Государственную миграционную службу
Решением от 11 октября Кабинет Министров уволил Наталью Науменко с должности первого заместителя руководителя Государственной миграционной службы Украины (ГМСУ). И сразу назначил ее главой этой же службы. Об этом сообщил в телеграме представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Напомним, 29 сентября правительство уволило Максима Соколюка с должности главы ГМСУ (на фоне скандала вокруг уголовного дела о возможном хищении государственных денег на строительстве нового офиса Миграционной службы в Киеве). С тех пор Наталья Науменко исполняла обязанности ее руководителя.
Наталья Науменко: краткая биография
- Наталья Науменко родилась 7 декабря 1975 в Киеве, замужем, мать 3 сыновей и дочери. Муж чиновницы, по данным "Супільного", работает в ООО "Клик Авиейшн Екзекьютив".
- Много лет Науменко работает в Государственной миграционной службе. В 2016, как писал Укринформ, ее проверяло НАПК по подозрению в совместительстве, но нарушений не нашло. В 2018 женщина стала первой заместителем главы ГМСУ.
- Декларация новой главы ГМСУ свидетельствует, что она является совладелицей квартиры в Киеве в 71 квадратный метр и владелицей земельного участка в 1000 квадратных метров на Киевщине. Ездит Науменко на Mitsubishi Colt 2006 года.
- В 2020 году чиновница заработала 1,7 миллиона гривен зарплаты. 45 тысяч долларов и 400 тысяч гривен она держит наличными, еще 3483 доллара и 164 тысячи гривен – в банке.