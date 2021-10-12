Також вона виконувала обов'язки голови служби після 29 вересня. Тоді уряд звільнив її попереднього голову Максима Соколюка.

Нагадаємо, місяць тому Уряд перепризначив Рябікіна головою митниці

Наталія Науменко очолила Державну міграційну службу

Рішенням від 11 жовтня Кабінет Міністрів звільнив Наталію Науменко з посади першої заступниці керівника Державної міграційної служби України (ДМСУ). І одразу призначив її главою цією ж служби. Про це повідомив у телеграмі представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Нагадаємо, 29 вересня уряд звільнив Максима Соколюка з посади голови ДМСУ (на тлі скандалу навколо кримінальної справи про ймовірне розкрадання державних грошей на будівництві нового офісу Міграційної служби у Києві). Відтоді Наталія Науменко виконувала обов'язки її керівника.

Наталія Науменко: коротка біографія