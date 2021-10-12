Також вона виконувала обов'язки голови служби після 29 вересня. Тоді уряд звільнив її попереднього голову Максима Соколюка.
Нагадаємо, місяць тому Уряд перепризначив Рябікіна головою митниці
Наталія Науменко очолила Державну міграційну службу
Рішенням від 11 жовтня Кабінет Міністрів звільнив Наталію Науменко з посади першої заступниці керівника Державної міграційної служби України (ДМСУ). І одразу призначив її главою цією ж служби. Про це повідомив у телеграмі представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Нагадаємо, 29 вересня уряд звільнив Максима Соколюка з посади голови ДМСУ (на тлі скандалу навколо кримінальної справи про ймовірне розкрадання державних грошей на будівництві нового офісу Міграційної служби у Києві). Відтоді Наталія Науменко виконувала обов'язки її керівника.
Наталія Науменко: коротка біографія
- Наталія Науменко народилася 7 грудня 1975 року у Києві, одружена, мати 3 синів та доньки. Чоловік посадовиці, за даними "Суспільного", працює у ТОВ "Клік Авіейшн Екзек'ютів".
- Багато років Науменко працює у Державній міграційній службі. У 2016, як писав Укрінформ, її перевіряло НАЗК через підозру у сумісництві, але порушень не знайшло. У 2018 жінка стала першою заступницею голови ДМСУ.
- Декларація нової глави ДМСУ свідчить, що вона є співвласницею квартири у Києві у 71 квадратний метр та власницею земельної ділянки у 1000 квадратних метрів на Київщині. Їздить Науменко на Mitsubishi Colt 2006 року.
- У 2020 році посадовиця заробила 1,7 мільйона гривень зарплати. 45 тисяч доларів та 400 тисяч гривень вона тримає готівкою, ще 3483 долари та 164 тисячі гривень – у банку.