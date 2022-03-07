Правительство отменит все меры рыночного и потребительского надзора, кроме регулирования цен

Правительство упразднит все меры рыночного и потребительского надзора. Речь идет обо всех вопросах, кроме регулирования цен и контроля за ценообразование.

Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает 24 канал. Он объяснил, что таким образом правительство пытается поддержать украинский бизнес во время войны.

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"Правительство отменит все меры рыночного и потребительского надзора по всем вопросам, кроме регулирования цен и контроля за ценообразование", – сказал Шмыгаль.

Он также подчеркнул, что уже установлен мораторий на проведение проверок всех видов бизнеса.

Все решения, необходимые для того, чтобы этот пакет поддержки заработал, уже приняты или будут приняты органами власти в ближайшее время,

– подчеркнул премьер.

Шмыгаль рассказал о пакете решений: смотрите видео