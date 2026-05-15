Правительство отменяет ограничения на пересечение границы для всех женщин без исключений

Правительство Украины отменило любые ограничения на выезд женщин за границу. Ранее существовали определенные исключения.

Об этом сообщает премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Какое решение приняло правительство?

Кабмин отменил ограничения на пересечение границы для всех женщин без исключения. Теперь это право имеют все лица женского пола, независимо от занимаемых должностей в органах государственной власти, местного самоуправления, государственных предприятиях и судах.