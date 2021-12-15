Правительство поддержало новые санкции против самолетов, которым удалось обойти предыдущие

Кабинет Министров поддержал план наложения санкций на 3 компании, которые завладели самолетами, уже находящимися под ограничениями. Ранее санкции ввел Совет по нацбезопасности и обороне.

Соответствующее решение по санкциям против самолетов, которым ранее удалось обойти предыдущие ограничения, приняли на заседании правительства 15 декабря.

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Кабмин принял новые санкции против самолетов

Министр Олег Немчинов предложил поддержать протокольное решение правительства по вопросам одобрения плана организации выполнения решения СНБО за 10 ноября 2021 года. В нем говорится о применении персональных специальных экономических санкций и других ограничительных мер, введенных в действие указом президента от 7 декабря 2021 года.

В этих предложениях предлагали одобрить план организации выполнения решения СНБО по данному вопросу. Кабинет министров предложение поддержал.

Санкции СНБО против самолетов: что известно

На заседании 10 ноября СНБО ввел ограничительные санкции в отношении 8 человек, которые причастны к открытию представительства Никарагуа в оккупированном Крыму, и против 3 самолетов, которые летали, несмотря на введенные санкции.

Эти самолеты ранее были связаны с компанией JET4U S.R.L. Они курсировали в США, потому что после санкций их переоформили на другие компании.

Речь идет об авиалайнерах Виктора Медведчука и Тараса Козака.

Кстати, Данилов о введении санкций в отношении самолетов: смотрите видео