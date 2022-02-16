Правительство Польши готовит рабочую группу, чтобы принимать беженцев из Украины
Источник:Wyborcza
В Польше еще ранее заявили, что в случае нападения России примут беженцев с Украины. Премьер-министр Матеуш Моравецкий назначит специальную группу, которая будет заниматься этим вопросом.
Что известно о специальной группе
Польша готовится к различным сценариям российской эскалации. Об этом Моравецкий заявил находясь с рабочей поездкой на границе Польши и Беларуси.
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В состав рабочей группы войдут заместители руководителей нескольких министерств. Они будут заниматься:
- подготовкой мест в учреждениях образования и здравоохранения,
- логистикой,
- инфраструктурой,
- надлежащей безопасностью.
Вся инфраструктура для этого будет подготовлена на востоке страны, но ее можно будет перенести в другие части Польши,
– отметил премьер.
Заметим, ранее польские политики говорили, что готовятся принимать до 1 миллиона беженцев из Украины. Они отметили, что не отрекутся от украинцев, а помогут. Ведь таковы правила существования цивилизованных людей.
Сейчас в стране ищут места для размещения потенциальных беженцев.
Какие еще страны готовы принять беженцев из Украины
- Румыния,
- Эстония,
- Литва
- Латвия.
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