Россия погружается в хаос, – в правительстве Польши предупреждают о кризисе в оккупантов
Источник:Станислав Жарина
Война против Украины обходится России дороже с каждым днем. Так что в польском правительстве предупреждают, что страна-агрессор погружается в хаос.
Такое заявление сделал уполномоченный правительства Польши по безопасности информационного пространства Станислав Жарина. О хаосе в России, по его словам, свидетельствуют последние события в жизни этой страны.
Обратите внимание Это признание государства-террориста, – Зеленский прокомментировал разрушение ледовой арены в Дружковке
Россия погружается в хаос
Станислав Жарина отметил, что сейчас в России происходят панические действия спецслужб, задержание людей, пожары и взрывы, уничтожаемые российскими городами и военными объектами. Это все, что приведет страну-агрессора к хаосу.
Массовые задержания в Москве, панические действия внутренних служб, облавы на улицах, уничтожающие российские города пожары, взрывы на военных базах – последние данные свидетельствуют о том, что Россия погружается в хаос,
– подчеркнул Жарина.
Кроме того, чиновник отметил, что в России нарастает еще и экономический кризис, из-за которого Москва не может даже предоставлять элементарные услуги. Это, как подчеркнул Жарина – хорошая новость.
В России могут объявить новую волну мобилизации
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в конце 2022 заявил, что Россия готовит 200 тысяч солдат. Генерал сообщал, что враг готовится к новому наступлению и возможным направлением может стать Киев.
- После этого в канун Нового года к россиянам обратился Алексей Резников. Глава Минобороны предупредил россиян, что Кремль планирует объявить военное положение и начать очередную волну мобилизации.
- Впоследствии руководитель ГУР МО Кирилл Буданов тоже сказал, что в начале января в России начнется новая волна мобилизации. Она тем или иным способом может начаться уже 5 января. Однако руководитель разведки отмечал, что фактически мобилизация в России не завершалась.
- Предыдущий раз Россия объявляла так называемую "частичную мобилизацию" осенью 2022 года. Тогда в ряды армии России якобы призвали 300 тысяч военных, после чего в Кремле заявили об окончании мобилизации.