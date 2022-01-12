Правительство повысило зарплату врачам уже с января до 20 тысяч гривен

12 января 2022 , 14:01
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телеграмм Алексея Гончаренко

Кабинет министров повысил минимальную зарплату врачам с 1 января 2022 года. С 1 января средний медицинский работник будет получать не менее 13 500 грн, а врачи – не менее 20 тысяч гривен.

Зарплаты медиков в Украине выросли

Сегодня, 12 января, во время заседания Кабмина было принято постановление, которое позволит решить проблему оплаты труда медиков.

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Размер зарплаты за полностью выполненную месячную (часовую) норму труда:

  • На уровне не менее 20 000 гривен устанавливается для врачей (кроме врачей-интернов) и профессионалов с высшим немедицинским образованием, которые были допущены к медицинской деятельности в учреждениях здравоохранения.
  • На уровне не менее 13 500 специалистам с базовым высшим и неполным высшим медицинским образованием.
К слову, по сравнению с 2021 годом, оплату пакетов медицинских услуг по программе медицинских гарантий увеличили на 33,8 миллиарда гривен.

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Автор: Анастасія Лукашевська