Правительство повысило зарплату врачам уже с января до 20 тысяч гривен
12 января 2022 , 14:01Читати новину українською
Источник:телеграмм Алексея Гончаренко
Кабинет министров повысил минимальную зарплату врачам с 1 января 2022 года. С 1 января средний медицинский работник будет получать не менее 13 500 грн, а врачи – не менее 20 тысяч гривен.
Зарплаты медиков в Украине выросли
Сегодня, 12 января, во время заседания Кабмина было принято постановление, которое позволит решить проблему оплаты труда медиков.
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Размер зарплаты за полностью выполненную месячную (часовую) норму труда:
- На уровне не менее 20 000 гривен устанавливается для врачей (кроме врачей-интернов) и профессионалов с высшим немедицинским образованием, которые были допущены к медицинской деятельности в учреждениях здравоохранения.
- На уровне не менее 13 500 специалистам с базовым высшим и неполным высшим медицинским образованием.
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