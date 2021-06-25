Правительство приняло меры по противодействию штамма Дельта: какие ограничения будут действовать
Источник:МОЗ
Кабинет Министров Украины 25 июня внес изменения в карантинные нормы, чтобы предотвратить стремительное распространение опасного штамма коронавируса Дельта.
Новые карантинные ограничения заработают уже со 2 июля 2021 года. Главным образом они будут касаться тех, кто прибывает из стран с высокими темпами распространения штамма Дельта.
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Как пояснил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин, в Украине развернуты пункты тестирования на определение антигена COVID-19. Они будут установлены в пунктах пропуска через государственную границу.
Чтобы пересечь государственный рубеж Украины, иностранцы и лица без гражданства старше 12 лет должны пройти тестирование непосредственно в пунктах пропуска. Это правило применяется для тех, кто прибыл из:
- Индии;
- Великобритании;
- России;
- Португалии.
Тестирование также обязательно для тех иностранцев, которые находились на территории этих стран не менее 7 дней в течение последних 14 суток.Обратите внимание! Такие же правила распространяются и на украинцев, прибывших из вышеперечисленных стран.
В случае положительного результата иностранцы и граждане Украины подлежат обязательной самоизоляции или обсервации. Сопровождение лиц от пограничного контроля до санитарных зон будут осуществлять работники Нацполиции.
Как пояснили в Минздраве, из санитарных зон лиц с положительным тестом будут перенаправлять в:
- учреждения здравоохранения;
- места обсервации.
Добавим, что список стран со стремительным распространением штамма Дельта будут пересматривать и обновлять в зависимости от эпидемической ситуации.