Правительство приняло решение об изъятии активов и корпоративных прав крупных банков России

Кабмин принял решение об отчуждении корпоративных прав и финансовых активов двух резидентов России. Таким образом, практически воплотили в жизнь закон, который был принят лишь месяцем ранее.

Детальнее принятое решение описала министр экономики Украины Юлия Свириденко. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на общий телемарафон.

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"Не могут работать в Украине"

По словам первого вице-премьера, сейчас речь идет о двух банках страны-агрессора. А именно:

"Сбербанк России";

"Акционерный коммерческий промышленно инвестиционный банк".

Украина взимает часть финансовых активов посредством прав требования долга средств, которые есть на счетах. Облигации ОВГЗ – депозитные сертификаты. Компании, которые финансируют войну, не могут и не будут работать в Украине,

– сказала чиновник.

Она добавила, что это еще не финальный шаг в изъятии. Ведь соответствующее решение также должно быть принято СНБО.

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