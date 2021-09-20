Правительство продлило адаптивный карантин до конца 2021 года

Кабинет Министров Украины принял решение продлить адаптивный карантин. Он будет действовать до 31 декабря 2021 года.

Продолжили и режим чрезвычайной ситуации до 31 декабря 2021 года. Соответствующее решение правительство приняло на заседании Кабмина 20 сентября.

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Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что текущая эпидемическая ситуация контролируется.

Да, мы фиксируем рост числа новых случаев COVID-19, но благодаря вакцинации имеем запас прочности. Медицинская система готова реагировать на новую волну, но лучший способ сохранить свою жизнь и здоровье – прививаться от коронавирусной инфекции при первой возможности,

– пояснил Ляшко.

Более того, министр заверил, что 21 сентября состоится заседание Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. На нем объявят, когда на всей территории Украины установят желтый уровень эпидопасности.

В Минздраве напомнили, какие карантинные ограничения будут действовать при желтом уровне:

запрещены массовые мероприятия с участием более одного человека на 4 квадратных метра площади территории или наполненностью залов более двух третей мест в каждом отдельном зале;

не более 4 человек за столиком в заведении общественного питания, а расстояние между столами – минимум 1,5 метра;

кинотеатры и другие учреждения культуры будут работать с заполненностью залов меньше двух третей мест или 50% мест в каждом отдельном зале;

спортивные залы и фитнес-центры будут работать только в случае ограничения количества посетителей из расчета один человек на 10 квадратных метров площади.

Новые карантинные нормы с 20 сентября: что изменится в желтой зоне

Согласно новым карантинными нормами, которые правительство приняло 13 сентября, дополнительные возможности в желтой зоне будут у людей с желтым (с информацией о первой прививке) или зеленым (полный курс вакцинации) COVID-сертификатом.

Согласно новым правилам, в желтой зоне людям тоже нужно носить маску в помещении и соблюдать дистанцию ​​в 1,5 метра. Однако есть определенные ослабления для вакцинированных:

очная работа учебных заведений не разрешена, кроме тех, где 80% персонала имеют желтый или зеленый COVID-сертификат;

больше не действуют ограничения при наличии более чем 80% персонала и 100% посетителей заведений или мероприятий, кроме людей, которые не достигли 18 лет, желтых или зеленых COVID-сертификатов.

В Минздраве отметили – окончательное решение об обслуживании только вакцинированных (или не только) посетителей будет принимать владелец заведения или организатор мероприятия.

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