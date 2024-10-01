Правительство разрешило командирам призывать добровольцев без участия ТЦК

Кабинет министров 1 октября внес изменения в порядке проведения призыва граждан на военную службу. Теперь командирам воинских частей предоставили право осуществлять призыв добровольцев.

Также командиры воинских частей получили полномочия выдавать направления на ВВК. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

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Воинские части смогут призывать добровольцев без участия ТЦК

Отмечается, что воинские части получили право проводить мобилизацию резервистов и военнообязанных, которые добровольно желают служить во время мобилизации.

По словам Минобороны, командиры воинских частей получают полномочия:

выдавать направление на ВЛК;

комплектовать боевые части добровольцами.

Военнообязанные и резервисты добровольцы теперь могут выбрать воинскую часть для службы без обращения в ТЦК. В министерстве объяснили, что список таких воинских частей будет определять Генштаб ВСУ.

Бригады получили инструменты, о которых уже давно просили – проводить качественный рекрутинг, результатом которого является адресный призыв добровольцев,

– объяснил министр обороны Рустем Умеров.

По его словам, постановление существенно снизит время рекрутинга и гарантирует, что каждый и каждая сможет присоединиться туда, "где его или его желания и умения совпадают с потребностями обороны".