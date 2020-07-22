Кабинет Министров Украины принял постановление о регистрации места проживания детей и снятия их с регистрации онлайн. Это значительно облегчает жизнь украинцам и упрощает процедуру.

Кабмин поддержал указанное постановление с доработкой в ​​однодневный срок. Об этом сообщили на заседании правительства 22 июля, передает 24 канал.

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Как отметил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в телеграме, комфортный сервис для украинских семей заработает уже через месяц.

Что предусматривает новое постановление

Зарегистрировать место проживания детей можно будет на портале "ДИЯ".

Для 6,5 миллиона детей до 14 лет будут доступны онлайн-регистрация места жительства и снятие с нее.

Упрощенная услуга вместо 4 визитов к ЦНАП или органы регистрации.

Количество бумажных документов уменьшается с 3 до 0.

Электронное заявление.

Личное обращение родителей не требуется.

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Федоров также добавил, что сначала правительство запустит пилотную версию. Услугу протестуют Киев, Харьков, Ровно, Львов, Луцк, Одесса, Кривой Рог, Винница, Запорожье и Мариуполь. Внедрение сервиса происходит при сотрудничестве Минцифры, МВД Украины, ДМС и Минюста.