Правительство разрешило онлайн-регистрацию места проживания детей до 14 лет
Кабинет Министров Украины принял постановление о регистрации места проживания детей и снятия их с регистрации онлайн. Это значительно облегчает жизнь украинцам и упрощает процедуру.
Кабмин поддержал указанное постановление с доработкой в однодневный срок. Об этом сообщили на заседании правительства 22 июля, передает 24 канал.
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Как отметил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в телеграме, комфортный сервис для украинских семей заработает уже через месяц.
Что предусматривает новое постановление
- Зарегистрировать место проживания детей можно будет на портале "ДИЯ".
- Для 6,5 миллиона детей до 14 лет будут доступны онлайн-регистрация места жительства и снятие с нее.
- Упрощенная услуга вместо 4 визитов к ЦНАП или органы регистрации.
- Количество бумажных документов уменьшается с 3 до 0.
- Электронное заявление.
- Личное обращение родителей не требуется.
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Федоров также добавил, что сначала правительство запустит пилотную версию. Услугу протестуют Киев, Харьков, Ровно, Львов, Луцк, Одесса, Кривой Рог, Винница, Запорожье и Мариуполь. Внедрение сервиса происходит при сотрудничестве Минцифры, МВД Украины, ДМС и Минюста.