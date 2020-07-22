Кабінет Міністрів України ухвалив постанову про реєстрацію місця проживання дітей та зняття їх з реєстрації онлайн. Це значно полегшує життя українцям та спрощує процедуру.

Кабмін підтримав зазначену постанову з доопрацюванням в одноденний термін. Про це повідомили під час засідання уряду 22 липня, передає 24 канал.

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Як зауважив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у телеграмі, комфортний сервіс для українських родин запрацює вже за місяць.

Що передбачає нова постанова

Зареєструвати місце проживання дітей можна буде на порталі "Дія".

Для 6,5 мільйона дітей до 14 років будуть доступні онлайн-реєстрація місця проживання та зняття з неї.

Спрощена послуга замість 4 візітів до ЦНАПу або органів реєстрації.

Кількість паперових документів зменшується з 3 до 0.

Електронна заява.

Особисте звернення батьків непотрібне.

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Федоров також додав, що спершу уряд запустить пілотну версію. Послугу протестують Київ, Харків, Рівне, Львів, Луцьк, Одеса, Кривий Ріг, Вінниця, Запоріжжя та Маріуполь. Впровадження сервісу відбувається у Співпраці Мінцифрі, МВС України, ДМС та Мін'юсту.