Словацкое правительство продолжает поставлять оружие для Украины. Это произойдет несмотря на то, что премьер-министр Роберт Фицо пришел к власти, критикуя оппонентов за оказание помощи Украине.

Об этом стало известно из данных Европейской статистической службы и Кильского института мировой экономики об экспорте страны.

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Словацкое правительство не ограничило экспорт оружия Украине

В расследовании указано, что, несмотря на противоречивые высказывания Фицо, Словакия не только не уменьшила объемы военных поставок в Украину, а даже увеличила их по сравнению с предыдущими правительствами. Указывается, что с момента прихода к власти партий Смер, Глас и Словацкой национальной партии Словакия экспортировала в Украину оружие и боеприпасы на общую сумму не менее 112 миллионов евро.

Фактическая стоимость военного экспорта в Украину за время правительства Фицо, вероятно, еще выше. Имеющиеся данные охватывают только период до июля 2024 года и касаются только тех позиций, о которых Словакия сообщила Европейскую статистическую службу,

– пишет автор исследования Михал Катушка.

По информации издания, правительство Фицо на самом деле способствовало военному экспорту в больших объемах, чем это было за пять месяцев работы предыдущего правительства Людовита Одора, которого Фицо обвинял в "поддержке военного конфликта".

Михал Катушка также отметил, что Роберт Фицо и его партия призвали словацких избирателей к смене власти, обвиняя своих оппонентов в "разжигании войны" и позиционируя себя как единственных "сторонников мира".

Журналист отметил, что даже до выборов Фицо осознавал, что запрет коммерческих поставок мог бы разрушить международную репутацию Словакии и частных производителей оружия.

Напомним, что словацкий премьер-министр Роберт Фицо выразил желание восстановить нормальные отношения с Россией после завершения войны в Украине, а также сохранить связи с Украиной.