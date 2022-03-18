Правительство снимает ограничения по программе "5-7-9": сумма кредита увеличена до 60 миллионов

В последнюю неделю правительство Украины активизировало изменения в экономической модели с целью поддержания украинского бизнеса и максимального упрощения работы в условиях военного времени.

Премьер-министр Украины Денис Шмиголь во время обращения сегодня, 18 марта, сообщил, что правительство снимает все ограничения по программе "5-7-9".

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Отныне любой украинский бизнес, которому нужна поддержка, сможет получить кредит по льготным условиям. Максимальная сумма кредита увеличена до 60 миллионов гривен.

Государство берет на себя процентную ставку по кредитам

На время военного положения и еще месяц после его завершения ставка по кредитам составит 0%.

Проценты за тех, кто хочет сегодня вести бизнес, будет платить государство,

– сообщил Шмыгаль.

После завершения военного положения процентная ставка по этой программе будет составлять не более 5%. Убираются также ограничения, которые ранее касались бизнес-плана или рабочих мест и тому подобное.

Обращение Шмыгаля за 18 марта: смотрите видео